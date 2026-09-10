Sein Anwalt überprüfte die auf dem Strafbefehl angegebenen Koordinaten und stellte fest: Die Staatsanwaltschaft hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, die Koordinaten bei Google Maps einzutippen. Dann nämlich hätte sie festgestellt, dass sich der Afghane gar nicht auf dem verbotenen Gebiet aufgehalten hatte. Bei seiner Verhaftung versuchte er das den Polizisten noch zu erklären, doch sein Einwand wurde weder von der Polizei noch von der Staatsanwaltschaft geprüft. Erst nach der Intervention des Anwalts wurde der Strafbefehl aufgehoben und das Strafverfahren eingestellt.