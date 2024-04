Warum das wichtig ist: 25 Todesopfer insgesamt, 16 Frauen, 4 Mädchen, 5 Männer: Fälle von häuslicher Gewalt machen fast die Hälfte aller Tötungsdelikte in der Schweiz aus. Frauen sind klar am stärksten gefährdet. Zwar beschreiben die Medien solche Taten kaum noch als «Familiendramen», Gewalt an Frauen werde in unserer Gesellschaft aber immer noch systematisch verharmlost und die Dimension unterschätzt, sagen Fachleute. Die Politik ist immerhin aktiv geworden. Ab nächstem Jahr soll es unter anderem eine zentrale Telefonnummer für die ganze Schweiz geben, an die sich Betroffene rund um die Uhr wenden können.