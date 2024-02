Ich denke weiter übers Altern nach. Was wohl eines Tages übrig bleibt? An Geld, an Gesundheit? Einige Fragen können selbst die Kollegen nicht beantworten. Aber hey, vor einer Woche sang Joni Mitchell an den Grammys: «I really don’t know life at all.» Und ganz ehrlich, wenn selbst die 80-Jährige noch übers Leben rätselt, muss auch ich nicht alle Antworten kennen. Etwas über die Altersvorsorge zu lernen, kann trotzdem nicht schaden. Hören Sie dazu Joni Mitchell, das hilft.