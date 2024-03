Kriminalität in der Schweiz: Wovor wir uns schützen müssen

Darum gehts: Mehr Diebstähle, mehr Einbrüche, mehr schwere Gewalttaten. Der Bund hat am Dienstag die Zahlen zur Kriminalität in der Schweiz 2023 veröffentlicht. Nach fast zehn Jahren mit immer weniger Straftaten hat der Trend vor zwei Jahren gedreht und hält jetzt an – in die falsche Richtung. So viele schwere Gewalttaten wie Tötung und versuchte Tötung gab es seit Einführung der Statistik 2009 noch nie.