Ich bin Pazifist. Leider klingt das erstens nach gestriger 68er-Romantik (was noch: Flower-Power?), und zweitens lässt sich so was leicht sagen, hier in der Schweiz. Und mit Sicherheitsabstand zur Kriegsfront im Osten der Ukraine. Anders ein Mitbürger von mir, der eigentlich Lehrer werden wollte.