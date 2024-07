Gibt es kein Recht auf eine Anklage in verständlicher Sprache?

Bei den Befragungen durch die Polizei oder die Staatsanwaltschaft sind jeweils Dolmetscher dabei – wenn es überhaupt Befragungen gibt. Doch die Strafbefehle werden in der Regel auf Deutsch verfasst. Das ist inkonsequent, und hier wäre mein nächster Vorschlag: Strafbefehle müssen übersetzt werden. Am besten zusätzlich in Leichte Sprache. Das Stadtrichteramt Winterthur macht damit aktuell sehr gute Erfahrungen.