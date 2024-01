Oder gibt es vielleicht doch noch Hoffnung für Leute wie mich? Damit wir, falls nötig, die Routine auch mal austricksen können? Die Idee der «Tiny Habits» könnte ein Anfang sein. Bei der Methode dieser «Mini-Gewohnheiten» geht es im Kern darum, persönliche Verhaltensänderungen nicht in einem grossen Schritt herbeiführen zu wollen, sondern sie sich im Alltag quasi nebenbei anzutrainieren. In kleinen Schrittchen wird die gewünschte Richtung angesteuert, mit Massnahmen, die so leicht umsetzbar sind, dass ein Scheitern kaum möglich ist. Sitzt das einmal, kann die Kadenz gesteigert werden. So lange, bis eine neue, bessere, gesündere Gewohnheit entsteht.