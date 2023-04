Den Flug verpasst

Die Bahn muss dafür sorgen, dass Passagiere noch am selben Tag am Ziel ankommen. Das Gesetz schreibt aber keinen Schadenersatz vor für verpasste Flüge, bei Prüfungen und Ähnlichem. Wenn man den Zielort wegen Verspätung nicht mehr am selben Tag erreicht, müssen SBB und Co. eine Übernachtung inklusive Frühstück und den Transport zwischen Bahnhof und Hotel bezahlen. Ein Luxushotel liegt aber nicht drin – der Höchstbetrag für die Übernachtung liegt bei 200 Franken. Wenn höhere Gewalt schuld an der Verspätung war, muss das Bahnunternehmen hier gar nichts zahlen.