Inzwischen geht die Wissenschaft davon aus, dass bis zur Hälfte unserer Verhaltensweisen unbewusst ablaufen. Vieles, was wir täglich tun, läuft im Autopiloten – vom Griff in den Geschirrschrank bis zum Impulskauf im Supermarkt. Und genau darauf zielen die Tiny Habits ab. «Man versucht, in kleinen Schritten Verhaltensänderungen herbeizuführen, die nicht mehr jedes Mal bewusst gesteuert werden müssen», so Wieber. Je einfacher und automatisierbarer die Schrittchen, desto grösser die Chance, dass sie zur Gewohnheit werden. Der Autor James Clear nennt in seinem Buch «Die 1%-Methode – Minimale Veränderung, maximale Wirkung» vier Regeln, wie Mini-Verhaltensänderungen gelingen: Die Verhaltensweise muss einfach, attraktiv, offensichtlich und befriedigend sein.