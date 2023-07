Das Ehepaar, das in Wirklichkeit anders heisst, lebt seit über 20 Jahren in derselben Wohnung. In all diesen Jahren sammelte sich Verschiedenes an – Dinge des täglichen Lebens genauso wie Souvenirs von gemeinsamen Reisen. Mit dem Altern fiel es den beiden zusehends schwerer, sich um den Haushalt zu kümmern, körperliche Beschwerden schränkten sie ein. Als sie nicht mehr in der Lage waren, ihre Wohnung sauber zu halten, hätte klar sein müssen: Ohne fremde Hilfe können sie nicht mehr in den eigenen vier Wänden leben. Doch weil das Ehepaar zurückgezogen lebt, blieb seine Notlage lange Zeit unbemerkt. Erst als ein Arzt einen Hausbesuch machte, wurde deutlich, dass Jürg und Silvia Albert Unterstützung brauchen.