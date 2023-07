Céline Breca besucht das zweite Lehrjahr als Detailhandelsfachfrau. Sie und ihre Familie kamen vor sechs Jahren als Asylsuchende in die Schweiz. Céline Breca, die in Wirklichkeit anders heisst, war eine hoch motivierte Schülerin, lernte schnell Deutsch und fand in der Schulklasse Anschluss. Sie machte immer grössere schulische Fortschritte, und dank ihrer Zielstrebigkeit konnte sie nach der regulären Schule eine Anlehre abschliessen. Nun steht sie vor dem letzten Jahr ihrer Ausbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis.