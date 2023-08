James Keita (Name geändert) spielt für einen bekannten Schweizer Eishockeyclub in der U15-Mannschaft. So gut, dass er als Nachwuchstalent gilt. Dass James seine Leidenschaft für den Eishockeysport ausleben kann, ist nicht selbstverständlich. Seine Eltern und Verwandten leben nicht in der Schweiz, er wohnt bei einer Pflegefamilie. Finanzielle Unterstützung erhält er durch die Sozialhilfe.