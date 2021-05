In einem Fall hat er das abgeschleppte Auto nur gegen Barzahlung von 720 Franken ausgehändigt. In einem anderen Fall musste der Kunde die Polizei rufen, damit er sein Auto auch ohne Sofortzahlung zurückerhielt. Der Geschäftsführer drohte gemäss Anklageschrift: Wenn er nicht sofort bezahle, rufe er die Polizei, was eine Busse von 2000 Franken nach sich ziehen könne.