Zürich und Winterthur sind nur zwei von vielen Städten, die das Tempo auf ihren Strassen drosseln wollen. In Lausanne und Sitten gilt bereits heute Tempo 30 in der Nacht, in Genf bald auch tagsüber. Ob in Bern oder Basel, Freiburg oder Luzern, überall werden die 30er-Zonen grösser, auch auf dem Land. «Innerorts 30 ist in der Schweiz so nah wie nie», kritisiert die «Automobil-Revue».