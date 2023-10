Gibt es in der Schweiz eine Winterreifenpflicht?

In der Schweiz gibt es lediglich eine gesetzliche Bestimmung, dass die Reifen eine Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimeter haben müssen. Ansonsten gibt es keine Vorschriften zur Bereifung des Fahrzeugs. Trotzdem können laut Schweizer Strassenverkehrsgesetz Lenkerinnen und Fahrzeughalter im Schadenfall belangt werden. Etwa, wenn sie es versäumen, das Fahrzeug so zu unterhalten, dass es für Fahrzeuginsassen und andere Verkehrsteilnehmende keine Gefahr darstellt.



Sommerreifen enthalten weniger gummiartigen Naturkautschuk und werden bei niedrigeren Temperaturen steifer. Sie verlieren an Haftung und können beim Anfahren durchdrehen oder beim Bremsen rutschen und sind deswegen für winterliche Verhältnisse nicht geeignet. Man könnte im Fall eines Unfalls gebüsst werden, weil das Fahrzeug in einem nicht betriebssicheren Zustand ist.