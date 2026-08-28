Inwiefern?

Aus etwas, was man vielleicht irgendwann einmal sehen wollte, wird plötzlich etwas, was man jetzt sehen muss. Genau an diesem Punkt kann es in Richtung Katastrophentourismus gehen. Dann geht es möglicherweise weniger um den Ort selbst und stärker um das Erlebnis. Das ist psychologisch interessant, weil wir Erlebnisse auch nutzen, um unsere eigene Biografie zu erzählen. Ein solcher Besuch kann dann zu einer Art persönlichem Beweisstück werden: «Ich habe diesen Ort noch erlebt. Ich war dabei.»