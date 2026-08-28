Cathérine Hartmann, was bringt Menschen dazu, Orte wie schmelzende Gletscher zu besuchen?
Psychologisch spielt beim Last-Chance-Tourismus das Prinzip der künstlichen Verknappung eine Rolle. Man kennt es aus der Werbung: Wenn etwas selten, bedroht oder nur noch für begrenzte Zeit verfügbar ist, steigt der subjektive Wert. Das will man nicht verpassen.

Was passiert in dieser Situation im Kopf?
Man spricht hier von «fear of missing out»: Wenn wir wissen, dass ein Ort möglicherweise verschwindet, entsteht ein Gefühl von Zeitdruck. Im Sinn von: «Wenn ich jetzt nicht gehe, bekomme ich vielleicht keine zweite Chance mehr.» 

Partnerinhalte
 
 
 
 

Zur Person

Wie stark geht es dabei um die eigene Person?
Reisen an Orte, die sich verändern, können auch mit Nostalgie, Selbstverwirklichung und der Auseinandersetzung mit der eigenen Vergänglichkeit verbunden sein. Eine bedrohte Landschaft oder ein schmelzender Gletscher machen abstrakte Themen wie Klimawandel und Vergänglichkeit persönlich und unmittelbar erlebbar.

Wie viel ist beim Last-Chance-Tourismus echtes Interesse an der Sache? Oder ist es einfach eine Form von Katastrophentourismus?
Ich würde das nicht als Entweder-oder sehen. Natürlich gibt es Menschen, die ein echtes Interesse an einem Ort, seiner Natur oder seiner Geschichte haben. Gleichzeitig kann dieses Interesse durch das Wissen, dass der Ort bedroht ist, noch einmal eine ganz andere Dynamik bekommen. 

«An diesem Punkt kann es in Richtung Katastrophen­tourismus gehen.»

Inwiefern?
Aus etwas, was man vielleicht irgendwann einmal sehen wollte, wird plötzlich etwas, was man jetzt sehen muss. Genau an diesem Punkt kann es in Richtung Katastrophentourismus gehen. Dann geht es möglicherweise weniger um den Ort selbst und stärker um das Erlebnis. Das ist psychologisch interessant, weil wir Erlebnisse auch nutzen, um unsere eigene Biografie zu erzählen. Ein solcher Besuch kann dann zu einer Art persönlichem Beweisstück werden: «Ich habe diesen Ort noch erlebt. Ich war dabei.» 

Ein persönliches Beweisstück, das heisst ja fast zwingend: ein Selfie vor schwindendem Gletscher. Welche Rolle spielen Social Media beim Last-Chance-Tourismus?
Eine sehr wichtige, weil es die psychologischen Mechanismen, über die wir gesprochen haben, noch verstärkt. Wenn wir sehen, dass andere Menschen an einem bedrohten Ort waren und dort spektakuläre Bilder posten, entsteht schnell das Gefühl: «Das möchte ich auch noch erleben.» Social Media verstärken damit auch die «fear of missing out», also die Angst, etwas zu verpassen.

«Ein Foto vor einem schmelzenden Gletscher kann auch etwas über die eigene Person vermitteln.»

Geht es auch um Selbstdarstellung?
Ein Stück weit schon. Ein Foto vor einem schmelzenden Gletscher ist nicht nur eine Erinnerung, sondern kann auch etwas über die eigene Person vermitteln: «Ich bin abenteuerlustig, naturverbunden, habe etwas Besonderes erlebt.» Der Ort wird damit teilweise zur Kulisse für die eigene Identität. 

Kritiker des Last-Chance-Tourismus sagen: Wer an solche Orte reist, verstärkt genau diejenigen Veränderungen, derentwegen man den Ort überhaupt besucht. Eine berechtigte Kritik?
Durchaus – womit wir auch wieder bei Social Media wären. Ein bedrohter Ort bekommt Aufmerksamkeit, diese erzeugt mehr Posts, die wiederum weitere Menschen dazu motivieren können, dorthin zu reisen. Es entsteht eine Art Verstärkungsschleife. Gerade bei sensiblen Ökosystemen ist das problematisch, weil ein zusätzlicher touristischer Druck auf diesen Ort entstehen kann.

«Das Verschwinden der Natur kann verschiedene Emotionen auslösen.»

In einer Studie zum Thema heisst es: Besuche an solchen Orten könnten tiefe emotionale Reaktionen auslösen, sogenannte ökologische Trauer. Worum geht es dabei?
Um die Verknüpfung der «letzten Orte» und der emotionalen Reaktionen besser einordnen zu können, ist es wichtig, zu unterscheiden: Wer besucht diese Orte einmalig? Und wer kommt aus diesen Orten, ist dort zu Hause? Entsprechend diesen Szenarien kann das Verschwinden der Natur verschiedene Emotionen auslösen: Trauer, ein Gefühl von Verlust, Klimaangst oder Solastalgie, also den seelischen Schmerz, wenn sich die vertraute, heimatliche Umgebung zum Schlechten verändert.

Was geschieht dann mit den Menschen?
Wenn ich beispielsweise vor einem Gletscher stehe und gleichzeitig weiss, dass sich dieser Ort durch den Klimawandel massiv wandelt, wird aus einer abstrakten Zukunftsprognose plötzlich ein ganz konkreter Verlust. Man sieht mit eigenen Augen, was sich verändert. Das kann Wehmut, aber auch Wut oder Hilflosigkeit auslösen.

Ist solche ökologische Trauer per se eine negative Empfindung?
Überhaupt nicht, im Gegenteil: Trauer kann auch ein Ausdruck davon sein, dass uns etwas wichtig ist. Sie zeigt eine emotionale Verbindung zur Natur und kann uns dazu bringen, ihre Schönheit und Einzigartigkeit bewusster wahrzunehmen, Dankbarkeit für das zu entwickeln, was noch da ist. Und daraus Inspiration für einen achtsameren Umgang mit unserer Umwelt zu schöpfen.

Auch deshalb sind Gletscherdestinationen dazu übergegangen, den Rückgang des Eises aktiv zu thematisieren.
Grundsätzlich sind solche Massnahmen sehr positiv und wünschenswert. Sie können ein wichtiger Beitrag zur Umweltbildung sein. Aber wir müssen uns bewusst sein: Wissen in Form von Informationsvermittlung allein hilft nicht, dass sich Personen auch anders – in diesem Fall umweltfreundlich – verhalten. Aus der umweltpsychologischen Forschung ist bekannt, dass unterschiedliche Wissenstypen zusammenfallen müssen, damit aus Wissen tatsächlich umweltfreundliches Verhalten entsteht.

«Häufig fehlt es an Handlungswissen: Was kann ich als Einzelperson tun?»

Worauf kommt es dabei an? 
Wichtig wäre, dass solche Informationstafeln nicht nur abbilden, was mit den Gletschern passiert, sondern auch aufzeigen, was wir konkret tun können, um die Situation zu verbessern. Über die grossen Zusammenhänge – Klimawandel, Klimakrise, das Schmelzen der Eisströme – wissen viele Menschen inzwischen Bescheid. Häufig fehlt es aber an Handlungswissen: Was kann ich als Einzelperson tun? Welche Massnahmen sind besonders wirkungsvoll? Und wo kann ich mein Verhalten ändern?

Wie lässt sich das vermitteln?
Gerade bei Gletscherdestinationen sehe ich Potenzial für innovative Formen der Umweltbildung. Eine Möglichkeit könnten gut aufbereitete Virtual-Reality-Erlebnisse sein. Sie könnten die Gletscherwelt und ihre Veränderungen unmittelbar erfahrbar machen, ohne dass sich dafür zusätzliche Menschenmassen in besonders sensible Gebiete bewegen müssen. Gleichzeitig könnte man in solche Erlebnisse konkrete Handlungsempfehlungen integrieren. Damit würde man nicht nur Betroffenheit erzeugen, sondern auch Lösungen auf der individuellen Ebene aufzeigen.

Klimaforscherin macht Mut

Jeder Beitrag bringt etwas, sagt ETH-Professorin Sonia Seneviratne: «Wir können alle etwas gegen den Klimawandel tun».

Und was ist Ihre Meinung?

Was halten Sie vom Last-Chance-Tourismus? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.

Quellen

 