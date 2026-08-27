Mathias Plüss
Veröffentlicht am 27. August 2026 - 05:00 Uhr
1. Bleiben Sie am Boden
Sie können es vermutlich nicht mehr hören. Aber wir müssen darüber reden. Weil es so wichtig ist, wie der Beobachter schon mehrfach berichtet hat. Und weil kein anderes Gebiet so viel zum Klima-Fussabdruck der Schweizer Bevölkerung beiträgt wie das Fliegen. Am besten wäre es, ganz damit aufzuhören. Das ist Ihnen zu krass? Dann probieren Sie es doch mal mit einem flugfreien Jahr. Am besten gleich 2027. Unterschätzen Sie nicht die Vorbildwirkung Ihres Tuns: Auf Ihren Bekanntenkreis wird das Eindruck machen. Nichtfliegen steckt an.
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