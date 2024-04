An Ostern spielte das Wetter verrückt – Dauerregen im Süden, Föhnsturm im Norden. Im bündnerischen Bergell lag Schnee auf der Strasse, als ein 36-jähriger Mann am Sonntag mit seinem Auto ins Rutschen kam und frontal in eine Stützmauer prallte. Das Fahrzeug kippte. Der Fahrer blieb unverletzt, doch das Auto erlitt Totalschaden. Der Mann war laut Polizeirapport mit Sommerpneus auf der schneebedeckten Fahrbahn unterwegs.