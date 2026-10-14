«Ich bin im Moment eine Art Wanderprediger und tingle vom Gemüsebauern bis zum Versicherungsverband», sagt Dominique Werner und lacht. Wir sitzen an einem kleinen, runden Tisch im Büro von Scienceindustries, dem Verband der Chemie- und Pharmaindustrie, in Zürich-Unterstrass und reden über Granulate, Fluorgase, chemische Synthesen. Die Stoffgruppe, um die es dabei eigentlich geht, sind die PFAS – auch bekannt als Ewigkeitschemikalien.