Die ganze Sanierungssache tönt technisch – die Diskussion um den richtigen Wert dürfte jedoch kontrovers werden. Denn es geht um viel Geld: Das Wallis schätzt die Kosten bis 2045 für alle im Kanton ausstehenden Sanierungsmassnahmen inklusive PFAS auf bis zu eine Milliarde Franken. Der Kanton Bern machte in der Jahresrechnung 2025 eine Rückstellung für PFAS-Sanierungen von 390 Millionen Franken, wie das Onlinemedium «Hauptstadt» berichtete. Dies, weil rund 550 neue Orte in den Kataster der belasteten Standorte eingetragen werden müssen. Obwohl Zürich ebenfalls neue belastete Standorte erfasst, wurden dort noch keine Rückstellungen gemacht, weil es dafür keine rechtliche Grundlage gebe, so die Baudirektion auf Anfrage des Beobachters.