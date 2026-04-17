Am 12. Mai 2026 erfahren wir, ob Tina Berg die Auszeichnung gewinnt. Doch der wichtigste Gewinn ist ein anderer. Sie als Leserinnen und Leser profitieren direkt von der Transparenz, die Journalistinnen und Journalisten wie Berg schaffen. Der Beobachter fordert weiter Dokumente an, die die Behörden lieber unter dem Deckel behalten. Und rechnet genau nach, wenn in Bern nach aussen hin alles reibungslos und nach Plan zu laufen scheint.