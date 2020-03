Von Anfang an sei es ihnen auch um die Vision einer ökologischen und fairen Landwirtschaft gegangen, sagt der Umweltnaturwissenschaftler und Zürcher Gemeinderat der Grünen. «Was man im Supermarkt kauft, ist nicht fair produziert. Es funktioniert nur, weil viele Subventionen fliessen. Der Bauer ist so knapp dran, dass er seine Produktion stets optimieren Pestizide Gefahr in der Luft muss – und das geht zulasten der Natur.» Für ihn ist klar: Der Konsument muss seine überzogene Anspruchshaltung überdenken. Das essen, was der Boden hergibt – anstatt zu jeder Jahreszeit auf der grösstmöglichen Auswahl und Obst in Normgrösse zu bestehen.