Dank Hafthaaren an den Füssen klettern sie spielend leicht an glatten Oberflächen entlang, sogar an Glaswänden. Wer sie also mit einem Glas einfangen will, hat besser auch einen Karton zur Hand. Netze braucht die Nosferatu-Spinne keine. Sie ist eine nachtaktive und herumschweifende Jägerin, die sich ganz vorsichtig an ihre Beutetiere herantastet.