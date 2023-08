Wenn ein Wald lichterloh brennt, sehe ich das in meinem Flugzeug von weitem: Graue Wattebausche ziehen erst dicht über den Boden und steigen dann kilometerweit in die Höhe. Den Brand von oben zu beobachten, ist eindrücklich. Wenn Wind aufkommt, schlagen die Flammen doppelt so hoch wie die Bäume in den Himmel.



Die Hitze spüre ich nicht, denn so nah fliege ich nie ran. Aber die Sicht wird trüb. Manchmal sehe ich nur noch fünf bis acht Kilometer weit, das ist grenzwertig. An klaren Tagen beträgt die Sicht bis zu 200 Kilometer. Unter fünf Kilometern fliegen wir nicht. Und der Rauch ist durchdringend. Wenn ich abends heimkomme, rieche ich, als hätte ich an einem Lagerfeuer gesessen.