Auch Schweizer Fachleute äussern sich vorsichtig. Kunststoffe wie PVC oder Polystyren seien chemisch so aufgebaut, dass Enzyme ihnen nichts anhaben könnten, sagt der Umweltchemiker Michael Sander von der ETH Zürich. Auch Kunststoffe aus pflanzlichen Rohstoffen seien nicht in jedem Fall biologisch abbaubar. «Es kommt ganz auf die Chemie der Polymere an, also wie die Moleküle miteinander verbunden sind.» Auf manche dieser Polymere sei die Natur nicht eingestellt. «Mikroorganismen fehlen quasi Messer und Gabel, also die Enzyme, um sie in mundgerechte Stücke zu zerschneiden und sie dann aufzunehmen und zu verdauen.»