Schweizer Forscher haben in den Bündner Alpen und in der Arktis zwei Pilzgattungen gefunden, die selbst bei tiefen Temperaturen Plastik fressen und verdauen. Dies geht aus einer kürzlich veröffentlichten Studie der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) hervor, publiziert im Fachblatt «Frontiers in Microbiology».