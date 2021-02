Kommt eine LED-Lampe in die Entsorgung, werden schadstoffhaltige Bauteile entfernt. In einem mechanischen Prozess wird die Leuchte zerlegt und nach Materialien sortiert. Dabei können rund 90 Prozent der Metalle zurückgewonnen werden. Bei den Kunststoffen liegt der Anteil aber «weit unter 50 Prozent», so Experte Savi. Die LEDs selber sind Bauteile aus sehr dünnen Halbleiterschichten, die in Kunststoff vergossen sind. «Sie können im Wesentlichen nicht rezykliert werden», sagt Savi.