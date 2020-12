Ebenfalls problematisch: Die Latten lassen sich nur schwer rezyklieren. Wenn sie ihren Dienst getan haben, landen sie fast ­immer in der Kehrichtverbrennung. Die einzige Anlage zum Recycling in Europa befindet sich in Barcelona. Doch der Transport dorthin und das mit konventionellem Strom betriebene Verfahren belasten die Umwelt sogar leicht mehr als ein Ende in einer Schweizer Verbrennungsanlage.