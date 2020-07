In Bangladesch sind 40 Rappen für eine Überstunde nicht schlecht. Also arbeitet Kulsum* stets so viel wie nur möglich. Sie ist Näherin bei Sams Attire, einer Fabrik in der Hauptstadt Dhaka, wo der Konzern C&A Hemden, Hosen, Kleider und T-Shirts schneidern lässt. Kulsums Lohn reicht knapp für ein Zimmer in einer Baracke nahe der Fabrik und für das Schulgeld der zwei Kinder. «Mein Mann zieht eine Rikscha», sagt die 28-Jährige. «Mit seinem Lohn können wir gerade unser Essen kaufen.»