Niedrigstrahlung ist in der Regel nicht tödlich. Wenn sie das Erbgut in den Zellen angreift, rettet der Reparaturmechanismus die Zelle oder stösst sie ab. In wenigen Fällen verändert sich die Zelle aber krankhaft. Die Folge ist Krebs. Bislang ignorierten der Bundesrat und die Atomaufsichtsbehörde Ensi dieses Risiko. So steht etwa in den Erläuterungen zur Kernenergieverordnung: «Bei Dosen unterhalb von 100 mSv sind mit epidemiologischen Methoden keine Gesundheitseffekte mehr nachweisbar.»