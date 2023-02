Die Industriechemikalien sind wasser-, fett- und schmutzabweisend und deshalb sehr beliebt. Sie kommen in unzähligen industriellen Abläufen zum Einsatz und sind auch in geläufigen Produkten drin, wie etwa in Teflonpfannen, Outdoorkleidung, Skiwachs, Lebensmittelverpackungen PFAS in Lebensmitteln Gegen die Giftstoffe in der Verpackung , Feuerlöschschäumen und Kosmetika. Es gibt keine Deklarationspflicht, weshalb Konsumentinnen und Konsumenten nicht wissen können, wo überall PFAS drinstecken.