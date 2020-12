Rohstoffe in der Deponie

Batrec zerlegt die Batterien in ihre Bestandteile und gibt sie zur Verwertung an ein Schwesterwerk in Frankreich. Aktuell werden laut Chef Offenthaler aus Schweizer Lithium-Batterien Kupfer, Aluminium, Stahl, Nickel und Kobalt gewonnen, die «in den Rohstoffkreislauf zurückgelangen». Die Metalle werden aber nicht für den Bau neuer Batterien verwendet, da sie zu wenig rein sind. Sie enden laut Fachleuten etwa als Zusatzstoff in der Bauwirtschaft. Lithium und weitere wertvolle Rohstoffe hingegen sind ganz verloren. Sie landen in einer Deponie in Frankreich. Immerhin soll Veolia, die französische Mutterfirma von Batrec, an einem Verfahren arbeiten, um mehr und qualitativ bessere Rohstoffe zurückzugewinnen.