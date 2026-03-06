Dank Spenden erhält Bernerin ein neues Bett
Die Stiftung SOS Beobachter unterstützt eine Frau mit sehr knappem Budget, damit sie eine dringend nötige Matratze und einen Lattenrost kaufen kann.
Veröffentlicht am 6. März 2026 - 11:44 Uhr
Marina Signer ist 51 und hat viel hinter sich. Die Bernerin, die in Wirklichkeit anders heisst, wurde als Kind mehrfach fremdplatziert und wuchs in verschiedenen Institutionen auf. Ein kurzer Aufenthalt beim Vater brachte keine Entlastung. Wegen dessen Suchterkrankung verlor sie auch dort den Halt. Heute hat sie keinen Kontakt mehr zur Familie. Stabilität kannte sie also kaum. Später fand sie sie doch – Signer arbeitete 13 Jahre lang in derselben Firma.
Stelle verloren und keine neue gefunden
Dann änderte sich die Geschäftsleitung. Die neuen Anforderungen waren zu hoch. Marina Signer verlor ihre Stelle und fand im regulären Arbeitsmarkt keinen neuen Einstieg. Heute nimmt sie an Programmen zur beruflichen Integration teil. Diese Angebote unterstützen Menschen dabei, ihre Fähigkeiten zu stärken, neue Perspektiven zu entwickeln und (wieder) eine Stelle auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Derzeit lebt sie mit einem sehr knappen Budget und wird durch die Sozialhilfe unterstützt.
Wichtige Neuanschaffungen liegen deshalb nicht drin. Ihr Bett ist kaputt, die Matratze durchgelegen. Signer schläft schlecht, und das zehrt an den Kräften. Ein neues Bett wäre notwendig, doch allein kann sie es nicht bezahlen.
Es fehlten 400 Franken
Der Sozialdienst beteiligte sich zwar an den Kosten, doch es fehlten noch 400 Franken für Matratze und Lattenrost. Die Stiftung SOS Beobachter übernimmt sie – damit Marina Signer wieder gut schlafen kann.