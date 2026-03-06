Marina Signer ist 51 und hat viel hinter sich. Die Bernerin, die in Wirklichkeit anders heisst, wurde als Kind mehrfach fremdplatziert und wuchs in verschiedenen Institutionen auf. Ein kurzer Aufenthalt beim Vater brachte keine Entlastung. Wegen dessen Suchterkrankung verlor sie auch dort den Halt. Heute hat sie keinen Kontakt mehr zur Familie. Stabilität kannte sie also kaum. Später fand sie sie doch – Signer arbeitete 13 Jahre lang in derselben Firma.