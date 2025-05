Sandra Diapora befindet sich aktuell in einer psychiatrischen Klinik, wo sie wegen einer Depression behandelt wird. Zusätzlich leidet sie an Diabetes und einer chronischen Nierenkrankheit. Diese gesundheitlichen Herausforderungen haben dazu geführt, dass sie ihre Finanzen nicht eigenständig regeln kann. Deshalb erhielt sie eine Beiständin. Diapora, die in Wirklichkeit anders heisst, bezieht Sozialhilfe, doch ihr Budget bleibt knapp, da sie noch Schulden abbezahlen muss.