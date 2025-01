Vanessa Martin (Name geändert) hat ihre Jugend in Heimen, Gastfamilien und in psychiatrischen Kliniken verbracht. Sie hat während der schwierigen Jahre ein Netz von Helferinnen und Helfern aufgebaut, das ihr jetzt auf dem Weg in die Selbständigkeit zur Seite steht. Die 30-Jährige arbeitet regelmässig an einem geschützten Arbeitsplatz, und ihr Leben hat in den letzten Monaten deutlich an Stabilität gewonnen.