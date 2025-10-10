Dank Spenden warme Kleider und etwas fürs Herz
Eine Frau im Pflegeheim hat kein Geld für persönliche Ausgaben. Die Stiftung zahlt eine Jacke und Schuhe für die kalte Jahreszeit.
Veröffentlicht am 10. Oktober 2025 - 10:29 Uhr
Bea Moser (Name geändert) lebt seit einigen Jahren in einem Pflegeheim und verfügt nur über ein geringes Einkommen. Am Monatsende ist vom knapp bemessenen Taschengeld kaum etwas übrig. Ihr Leben ist von starken Einschränkungen geprägt. Für persönliche Ausgaben oder Wünsche bleibt praktisch nichts. Sie muss mit dem auskommen, was sie hat.
Da sie sich keine neuen Sachen leisten kann, bekommt sie manchmal Kleidungsstücke von verstorbenen Heimbewohnerinnen. Für den Alltag reicht das – für die kalte Jahreszeit fehlen ihr aber eine Jacke und gute Schuhe.
Kein Geld für einfache Reparatur
Ein weiteres Anliegen belastet sie: Eine Halskette, die für sie von grossem emotionalem Wert ist, kann sie schon länger nicht mehr tragen. Der Verschluss ist defekt, eine Reparatur wäre zwar einfach möglich, aber für sie unbezahlbar.
Eine Mitarbeiterin des Heims meldet sich deshalb bei SOS Beobachter. Die Stiftung übernimmt die 500 Franken für die Winterkleidung und die Reparatur der Halskette. Die Unterstützung sorgt dafür, dass Bea Moser sich wieder wohler fühlt – und ein Stück Würde zurückgewinnt. Die Winterjacke ist mehr als nur Kleidung – nämlich ein Zeichen, dass jemand hinschaut und hilft. Diese Unterstützung ist dank unseren Spendern und Spenderinnen möglich.