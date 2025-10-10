Eine Mitarbeiterin des Heims meldet sich deshalb bei SOS Beobachter. Die Stiftung übernimmt die 500 Franken für die Winterkleidung und die Reparatur der Halskette. Die Unterstützung sorgt dafür, dass Bea Moser sich wieder wohler fühlt – und ein Stück Würde zurückgewinnt. Die Winterjacke ist mehr als nur Kleidung – nämlich ein Zeichen, dass jemand hinschaut und hilft. Diese Unterstützung ist dank unseren Spendern und Spenderinnen möglich.

