200 Franken eigener Sparbatzen

Als auf Freis veraltetem Handy viele neue Spiele nicht mehr funktionieren, wendet sie sich an ihren Beistand. Mit dem knappen Einkommen aus einer Invalidenrente und Ergänzungsleistungen ist die Anschaffung eines leistungsstarken Geräts aber kaum möglich. Der Beistand stellt deshalb ein Gesuch an die Stiftung SOS Beobachter, die 700 Franken beisteuert. Frei selbst gibt ihren eigenen Sparbatzen von 200 Franken dazu und kommt so wieder zu einem Handy, mit dem sie alle Spiele problemlos spielen kann.