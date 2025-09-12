Sozialhilfe reicht nicht für Fitnessabo

Für eine erfolgreiche Genesung ist sportliche Betätigung wichtig. Bewegung hilft Tanner, ihren psychischen Gesundheitszustand zu stabilisieren. Damit fällt es ihr auch leichter, den Alltag zu strukturieren. Sandra Tanner bewegt sich so oft wie möglich in der Natur. Zusätzlich würde ihr aber auch ein regelmässiges Fitnesstraining helfen. In einem Fitnesscenter stehen ihr Geräte zur Verfügung, die sie zu Hause nicht hat. Zudem wäre sie damit motivierter, regelmässig zu trainieren. Von der Sozialhilfe kann sie sich jedoch kein Fitnessabonnement leisten.