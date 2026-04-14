Sereina Bär lebt in einem Wohnheim in Basel und bezieht eine IV-Rente sowie Ergänzungsleistungen. Bär, die in Wirklichkeit anders heisst, hat eine kognitive Beeinträchtigung und Mühe, ihre Emotionen auszudrücken. Ihr grösstes Hobby ist das Klavierspielen. Das Musizieren hilft ihr, ihre Gefühle besser zu regulieren und ihre Fähigkeiten zu erweitern. Nach dem Unterricht kann sie im Wohnheim besser den Alltag meistern, was nicht nur ihr, sondern auch ihren Mitbewohnenden und dem Betreuungsteam Freude bereitet.