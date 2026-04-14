Stiftung zahlt Klavierunterricht – und sorgt für emotionale Stabilität
Klavierspielen hilft einer Frau mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Weil sie die Stunden nicht mehr zahlen kann, springt SOS Beobachter für ein halbes Jahr ein.
Veröffentlicht am 14. April 2026 - 18:27 Uhr
Sereina Bär lebt in einem Wohnheim in Basel und bezieht eine IV-Rente sowie Ergänzungsleistungen. Bär, die in Wirklichkeit anders heisst, hat eine kognitive Beeinträchtigung und Mühe, ihre Emotionen auszudrücken. Ihr grösstes Hobby ist das Klavierspielen. Das Musizieren hilft ihr, ihre Gefühle besser zu regulieren und ihre Fähigkeiten zu erweitern. Nach dem Unterricht kann sie im Wohnheim besser den Alltag meistern, was nicht nur ihr, sondern auch ihren Mitbewohnenden und dem Betreuungsteam Freude bereitet.
Ersparnisse aufgebraucht
Leider kann sich Sereina die Klavierstunden nicht mehr leisten, da ihre Ersparnisse aufgebraucht sind. Zusammen mit einer Betreuerin bittet sie SOS Beobachter um Unterstützung für die Kosten des Klavierunterrichts, der alle 14 Tage stattfindet.
Die Stiftung möchte Sereina unterstützen, damit sie weiterhin einen Ort hat, wo sie ihrem Hobby nachgehen kann. Deshalb finanziert SOS Beobachter den Unterricht für ein halbes Jahr mit 550 Franken.