Alisa Kiani lebte mit ihren zwei Kindern, die 9 und 11 Jahre alt sind, sowie ihrem Ehemann in einer kleinen Wohnung im Kanton Zürich. Über Jahre hinweg erfuhr sie häusliche Gewalt durch ihren Mann. Bis sie eines Morgens nach einem heftigen Streit mit ihren Kindern ins Frauenhaus floh. Der Ehemann kehrte kurz darauf in den Iran zurück.