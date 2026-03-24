Stiftung zahlt Tierheim für seine Hamster
Weil ein Mann wegen einer psychischen Erkrankung wochenlang in eine Klinik musste, wurden seine Hamster in einem Tierheim untergebracht. Die Stiftung übernimmt die Rechnung.
Veröffentlicht am 24. März 2026 - 13:30 Uhr
Reto Burkhard lebt im Kanton Aargau sehr zurückgezogen. Soziale Kontakte hat er kaum, doch seine zwei Hamster geben ihm Halt und bringen Freude in seinen Alltag.
Burkhard, der eigentlich anders heisst, leidet an Schizophrenie und wird durch die Sozialhilfe unterstützt. Im vergangenen Sommer erlitt er eine Psychose und musste sich während eineinhalb Monaten in einer Klinik behandeln lassen. In dieser Zeit waren seine Hamster vorübergehend in einem Tierheim untergebracht.
950 Franken übersteigen das Budget
Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 950 Franken – ein Betrag, den Burkhard mit seinem Sozialhilfebudget nicht decken kann. Gemeinsam mit seiner Sozialarbeiterin stellte er deshalb bei der Stiftung SOS Beobachter ein Gesuch um Unterstützung.
Damit die Hamster im Notfall wieder sicher untergebracht werden können und Reto Burkhard sich in Krisenzeiten ganz auf seine Gesundheit konzentrieren kann, übernimmt die Stiftung SOS Beobachter die Tierheimkosten.