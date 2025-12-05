Von früher weiss Stucki, dass sie mit Trainingsgeräten in Fitnesscentern gut zurechtkommt und damit Fortschritte erzielen kann. Sie träumt davon, ein eigenes Heimtrainingsgerät zu besitzen. Sie hat im Internet ein Gerät gefunden, das den Anforderungen der Ärzte entspricht und zudem für ein hohes Körpergewicht geeignet ist.