Der Hintergrund: Rücker hatte Patienten des Unispitals in seine Privatpraxis am Zentrum für Zahnmedizin umgeleitet und so Privathonorare eingestrichen. Dies deckte der Beobachter vor einem Jahr auf Zahnarzt an Universität Zürich Kassieren, ohne zu arbeiten .



Das Unispital kam zum Schluss, dass der Kieferchirurg das Spital um 330'000 Franken geschädigt habe, wie es nun erstmals bestätigt. Die Universität hat eine Administrativuntersuchung eingeleitet, die kurz vor dem Abschluss steht.