Inzwischen machen Musiker das, was sie ganz am Anfang ihrer Karriere machen mussten: Sie betteln, von zu Hause aus per Live-Stream. Sie verschenken ihre Musik, weil sie sonst beim Publikum in Vergessenheit geraten, und kämpfen damit auch um ihre Zukunft nach der Krise. Manche bitten verschämt um Spenden via Paypal, andere machen nicht einmal das. Viele freie Musikerinnen fürchten, dass diese Krise nur die grossen und voll subventionierten Musikinstitutionen überleben und sie in kleinen Lokalen für ein Trinkgeld spielen müssen. Dann werde es so, wie das in Amerika gang und gäbe sei und worüber man in der Schweizer Kulturszene bisher gern mitleidig den Kopf geschüttelt habe.