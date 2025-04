Wir arbeiten nur noch halbtags. Ein Kollege hat nun an den Nachmittagen eine befristete Stelle in einem anderen Betrieb angenommen. Darf er das einfach? Und müsste ich mir auch etwas suchen?

Der Kollege darf eine andere Stelle annehmen. Sie dürfen das ebenfalls, müssen aber nicht. Seit 1. Juli 2021 müssen Angestellte in Kurzarbeit keine Zwischenbeschäftigung mehr suchen. Auch nicht bei länger andauernder Kurzarbeit. Wenn eine Person freiwillig eine Zwischenbeschäftigung ausführt, wird dieses Einkommen aber grundsätzlich an die Kurzarbeitsentschädigung angerechnet.