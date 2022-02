Das Rennen ist offen. Pflanzliche Fleischersatzprodukte sind gut gestartet, man findet sie massenhaft in den Regalen der Detailhändler. Produkte aus dem Labor dagegen stecken noch in den Kinderschuhen. Doch in den nächsten Jahren soll es erste Steaks aus dem Bioreaktor zu kaufen geben. So zumindest die Ankündigungen der Entwickler. In Singapur hat kürzlich Eat Just – ebenfalls eine Firma aus dem Portfolio von Blue Horizon – das weltweit erste Chicken-Nugget aus dem Labor auf den Markt gebracht. Der Vorteil von Laborfleisch: Es wird aus Zellen echter Tiere gezüchtet und könnte für Fleischesser die befriedigendere Lösung sein als Pilz- und Erbsenprotein-Patties.