Finanzmarktrechtliche Bewilligung fehlt

In der Schweiz warnt die Finanzmarktaufsicht Finma genauso wie die entsprechenden Aufsichtsbehörden in Deutschland und Österreich schon seit drei Jahren vor EXW. Denn die in Estland domizilierte Betreiberfirma Vivaexchange und die EXW Global haben weder in der Schweiz noch in den beiden anderen Ländern eine finanzmarktrechtliche Bewilligung.