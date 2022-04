Die Gründe sind so vielfältig wie der Rohstoff selbst. Im Schatten der Digitalisierung schrumpfte der Markt für Papier. Das Büro wird digitaler Rückkehr ins Büro «Man muss wieder zusammenfinden» , und die Medien setzen mehr auf digitale als gedruckte Ausgaben. Die Nachfrage nach Zeitungspapier in Westeuropa brach um 35 Prozent ein, wie Perlen Papier schreibt, die einzige Fabrik, die in der Schweiz noch Zeitungspapier herstellt. Statt Papier werde lieber Karton produziert. Das schenkt ein, E-Commerce benötigt Paket um Paket. Und ist der Zellstoff erst einmal im Kartonkreislauf, ist er für die Papierproduktion verloren. Deshalb fehlt es auch an Altpapier. Das treibt den Preis weiter an.