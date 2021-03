Problematische Marktmacht

Der Lieferdienst Just Eat Takeaway will zur weltweit grössten Bestellplattform ausserhalb Chinas wachsen. Diese Marktmacht hält der Zürcher Rechtsanwalt Martin Steiger für ein Problem: «Lieferdienste schieben sich zwischen Restaurants und deren Gäste.» Eat.ch sei vergleichbar mit Reiseportalen wie Booking.com und Tripadvisor. Gesetze, die den Wettbewerb in der App-Economy regeln, fehlen in der Schweiz. Über die «Lex Booking» wird das Parlament erst in der Herbstsession beraten.