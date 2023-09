An Krypto-Conventions zu Investitionen gedrängt

Um immer neue Investoren zu gewinnen, organisierten die Verantwortlichen gemäss Anklageschrift «äusserst aufwendig gestaltete Live-Events», sogenannte Conventions, sowie Galadiners und Büroeröffnungen in mehreren Ländern. In der Schweiz warb EXW intensiv in sozialen Medien für ihre Onlineveranstaltungen (Zoom-Meetings), an denen Gutgläubige zu Investments gedrängt wurden. In Youtube-Videos versprachen die EXW-Führungsleute nichts Geringeres als die «Krypto-Revolution».